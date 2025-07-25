Экономист Миловидов: по ключевой ставке мы вернулись в прошлый год

Заместитель директора по науке ИМЭМО РАН, член-корреспондент РАН Владимир Миловидов на пресс-конференции о ключевой ставке сообщил, что 25 июля ее значение вернулось к показателям прошлого года.

«По сути, мы вернулись в прошлый год. Напомню, что в прошлом году в течение достаточно длительного времени ставка держалась на уровне 16%, потом летом она начала движение вверх. Первый шаг был на 18%, собственно говоря, через год мы практически вернулись к этой отметке. Поэтому эта величина вполне объективная», — сказал Миловидов во время пресс-конференции.

Он отметил, что консенсус по снижению ключевой ставки на 2% был достигнут внутри Центрального Банка.

О последствиях снижения ключевой ставки ЦБ до 18% для экономики, бизнеса, курса рубля, читайте в материале РИАМО.