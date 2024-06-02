Экономист Лобода предупредил о последствиях рассрочки на маркетплейсах

Различные магазины и маркетплейсы начинают все чаще предлагать покупателям свои товары в рассрочку, однако это может сказаться на кредитной истории россиян, предупредил экономист и директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода в беседе с «Праймом» .

Он объяснил, что рассрочка является завуалированным потребительским кредитом.

«В случае просрочки она эту историю испортит точно так же, как и непогашенный вовремя заем. Она также увеличивает долговую нагрузку, что может влиять на одобрение банками вам кредитов в будущем», — объяснил эксперт.

Обычно в рассрочку также входят скрытые проценты и страховка. Дело в том, что ее выдает не сам магазин или интернет-площадка, а партнерский банк, не желающий отказываться от выгоды. Также иногда могут предполагаться особые условия в виде обязательного наличия бонусной карты продавца.

При этом от всего этого можно отказаться, однако в таком случае придется оформлять обычный кредит с процентами. Лобода призвал тщательно взвешивать свои решения перед покупкой.