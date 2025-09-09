Экономист Колташов предложил изменить налоговую политику для повышения пенсий

Экономист Василий Колташов заявил, что для реального повышения пенсий в России необходимо изменить налоговую политику и увеличить поступления в Социальный фонд, поскольку регулярная индексация не решает проблему низких выплат, сообщает Общественная Служба Новостей .

Колташов отметил, что основная проблема российской пенсионной системы — большое количество граждан, получающих выплаты ниже среднего уровня. По его словам, регулярная индексация пенсий не способна существенно изменить ситуацию, даже если пересчитывать выплаты каждый квартал с учетом инфляции.

Колташов подчеркнул, что для реального повышения пенсий необходимо пересмотреть налоговую политику и увеличить поступления в Социальный фонд. Экономист предложил ввести фиксированную доплату к пенсии в качестве возврата НДС, что позволило бы повысить доходы пенсионеров. Он также отметил, что ресурсы Социального фонда и правительства ограничены, особенно в условиях текущих геополитических обстоятельств.

Эксперт считает, что добиться роста пенсионных выплат можно только за счет увеличения бюджетных расходов или наращивания поступлений в Социальный фонд. В качестве одного из вариантов Колташов предложил направлять социальные отчисления самозанятых и часть подоходного налога наемных сотрудников с низкими зарплатами в Социальный фонд. По его мнению, такой механизм требует изменений в налоговой системе, однако в нынешних условиях его реализация маловероятна.