Экономист Капелюшников предупредил о риске ускорения инфляции из-за частой индексации зарплат

Заместитель директора центра трудовых исследований ВШЭ Ростислав Капелюшников заявил, что регулярное повышение зарплат каждые три месяца может привести к ускорению инфляции в России, сообщает Общественная Служба Новостей .

Ранее лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил премьер-министру Михаилу Мишустину обязать всех работодателей, включая государственные и частные организации, индексировать зарплаты сотрудников ежеквартально. Размер повышения должен соответствовать уровню инфляции за предыдущий квартал. Миронов отметил, что при текущих ценах минимальный размер оплаты труда должен составлять не менее 60 тысяч рублей, тогда как более 15% работников получают от 22,4 до 40 тысяч рублей в месяц.

«Мировой опыт показывает, что такого рода индексация служит весьма мощным фактором высокой инфляции, это сильная проинфляционная мера. Такого рода меры были в некоторых странах, и от них в результате отказались», — пояснил экономист.