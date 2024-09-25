Экономист Калугин: консервированная кукуруза подорожала за год на 15,5%

Низкий урожай кукурузы приведет к росту цен на этот продукт как на оптовом, так и на розничном рынке в России, сообщил РИАМО экономист, основатель облачного сервиса мониторинга и анализа цен на продукты питания «Ценозавр» Константин Калугин.

Как показали первые результаты уборки кукурузы, урожай 2024 года будет одним из самых низких за последние несколько лет. Основной причиной этого являются природные катаклизмы — жаркое и засушливое лето в центральной и южной частях России. Такая ситуация отразится на стоимости продукта для россиян.

Согласно данным, предоставленным «Ценозавром», на данный момент резкого увеличения стоимости этой сельхозкультуры в рознице не происходит. Сама кукуруза и кукурузная крупа за год подорожали не столь значительно, а вот любимая многими консервированная кукуруза увеличилась в цене на 15,5%. Баночку весом 350-400 г можно купить в среднем за 119,9 рубля, отметил Калугин.

«С учетом прогнозов по урожайности и роста цен в опте, можно сказать, что цены действительно будут расти. В рознице до конца года можно прогнозировать подорожание кукурузы на 8-10%», — заявил эксперт.