Экономист Хижняк: фондовый рынок в шоке из-за политики

Фондовый рынок довольно волатилен и ведет себя как очень эмоционально нестабильный человек: его настроение то подпрыгивает вверх вместе с ростом стоимости ценных бумаг, то резко падает вниз, как только происходит что-то шоковое или депрессивное. Об этом РИАМО сообщил экономист, директор по взаимодействию с органами власти адвокатского бюро «Михайлов и Партнеры» Алексей Хижняк.

«Если мы с вами посмотрим на поведение рынка в последнее время, когда (президент России Владимир – ред.) Путин и (американский лидер Дональд – ред.) Трамп контактировали между собой, мы увидим, что рынок корректировал параметры в зависимости от „ожидания“ и настроения этого ожидания», — сказал Хижняк.

Например, индекс Мосбиржи в промежуток июль–август спускался практически до 2600 пунктов на волне статики и ожидания новых санкционных пакетов.

«Однако после объявления встречи Путина и Трампа в Анкоридже он пошел вверх, в моменте фиксации встречи поднялся до 2750 пунктов, в ходе встречи пробил отметку в 3000 пунктов. Но затем откатился назад ввиду несостоявшейся встречи лидеров „на троих“, что означало бы приход к мирным договоренностям», — отметил экономист.

16 октября, по словам эксперта, ситуация повторилась: индекс Мосбиржи рос на 1,95%, достигая уровня 2 594,92 пункта на фоне сообщений СМИ о планируемом телефонном разговоре президентов России и США. К 10 утра 17 октября индекс Мосбиржи составил 2690,94 пункта (+3,2%), а ряд акций крупнейших энергетических и нефтегазовых компаний России дал осторожный рост на волне потенциального позитива и информации о новой встрече в Будапеште.

То же самое и с курсом рубля: 15 октября он был 80,85, 16 октября — 79,96, а 17 октября — 78,84 рубля за доллар.

«Тот же самый осторожный оптимизм, ожидание „светлого и прекрасного будущего“, надежда на стабилизацию. Эмоциональный фон от действий лиц, принимающих решения, очень сильно влияет на фондовый рынок, курс валют и макроэкономическую ситуацию в целом. Но мы очень ждем оптимизма, стабильного оптимизма. Его последнее время сильно не хватало!» — заключил Хижняк.