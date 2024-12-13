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Экономист Чирков: россияне в 2025 году будут экономить и ходить в недорогие кафе

Экономист Максим Чирков прогнозирует, что в 2025 году покупательская способность россиян снизится, поэтому они чаще будут посещать локальные заведения с доступными ценами и качественной продукцией, сообщает АБН24 .

Эксперт отметил, что из-за инфляции покупательская способность населения снижается. Хотя зарплаты могут оставаться на прежнем уровне, в условиях роста цен реальные доходы людей сокращаются, объяснил он.

По его мнению, именно небольшие кафе и пекарни могут ответить на запрос покупателей в поиске качественных, но недорогих альтернатив крупным ресторанам.

«Эти заведения могут стать островками стабильности в нестабильной экономической среде», — сказал Чирков.

Он добавил, что в условиях кризиса люди начинают искать не только более доступные цены, но и уникальные локальные предложения.