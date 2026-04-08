Экономист Чирков оценил одобрение кредитов по видеосвязи

Экономист Максим Чирков оценил инициативу по заключению кредитных договоров по видеосвязи. По его словам, формат упростит доступ к услугам, но повысит риски идентификации, сообщает АБН24 .

Банки рассматривают возможность полностью дистанционного оформления договоров — без визита в офис, с подтверждением личности по видеосвязи. Формат должен упростить взаимодействие с клиентами и ускорить получение услуг.

«В целом очевидно, что любые дистанционные процедуры несут в себе несколько больше рисков по сравнению с традиционным очным взаимодействием, поскольку снижается уровень личного контроля и усложняется идентификация клиента. Тем не менее предлагаемые меры способны существенно облегчить банкам расширение клиентской базы, а самим клиентам – сделать выбор финансовой организации более удобным и быстрым. Это особенно актуально для людей, проживающих в удаленных или труднодоступных регионах, где физический доступ к банковским офисам ограничен», — пояснил экономист Максим Чирков.

По его словам, расширение дистанционных сервисов усилит конкуренцию на рынке и повысит доступность финансовых услуг.

«Для банков рост клиентской базы означает, безусловно, увеличение доходов и укрепление позиций на рынке. В то же время внедрение таких механизмов расширяет свободу граждан в выборе поставщика финансовых услуг, усиливает конкуренцию в банковском секторе и в конечном итоге способствует формированию более гибкой и доступной финансовой среды», — заключил Чирков.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.