Экономист Беляев: Белоусов добьется больших успехов в модернизации ВПК

Андрей Белоусов добьется больших успехов в модернизации военно-промышленного комплекса России, потому что это высококлассный специалист, умеющий координировать различные сферы экономики, заявил РИАМО кандидат экономических наук, эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Михаил Беляев.

Назначение Андрея Белоусова министром обороны РФ — это большое приобретение для военно-промышленного комплекса (ВПК) страны, поскольку этот человек — глубокий теоретик и опытный практик, интеллигентный и высокообразованный специалист своего дела, который отлично видит общую ситуацию и умеет координировать разные сферы экономики, что мало кто умеет из сегодняшних деятелей во власти, подчеркнул Беляев.

С другой стороны, выдвижение Белоусова на должность министра обороны — это потеря для управления экономикой страны в целом, считает экономист.

«К министрам-отраслевикам вопросов нет, они все компетентные и сильные фигуры. Но нужен интегратор, который бы координировал деятельность всех министерств, помимо премьера. Им как раз и был в свое время Белоусов, блестяще проявивший себя на посту министра экономического развития и помощника президента по экономическим вопросам», — объяснил Беляев.

Эксперт уверен в том, что Андрей Белоусов сможет добиться больших успехов в развитии и модернизации ВПК, чему, по его мнению, мешает жесткая денежно-кредитная политика Центробанка РФ.

12 мая президент России Владимир Путин предложил назначить бывшего первого зампреда правительства Андрея Белоусова министром обороны РФ вместо занимавшего данный пост с 2012 года Сергея Шойгу.