Экономист Бадалов: фрагментацию мировой экономики усиливает сам Запад

Против России сейчас ведется экономическая война, и другие страны, не являющиеся участниками этого конфликта, понимают, что если Запад применяет санкции в отношении РФ, то нет никаких гарантий того, что он не введет их в отношении любой другого государства. Учитывая эти риски, третьи страны создают и развивают альтернативные экономические блоки, отметил в беседе с РИАМО экономист, доцент кафедры «Финансы и кредит» РУДН Лазарь Бадалов.

Ранее первый заместитель директора Международного валютного фонда (МВФ) Гита Гопинат заявила во время выступления в Стенфордском университете, что мировая экономика разделилась под влиянием геополитических проблем на три блока: объединенные вокруг Китая, США, а также неприсоединившиеся.

«Недостаток предложенной классификации в том, что МВФ рассуждает старыми шаблонами, что США и Китай — это два мировых экономических центра, вокруг которых объединяются все остальные. Это не совсем так, если говорить о Китае, который ведет себя более корректно по отношению к своим экономическим партнерам, чем США, и соблюдает баланс, не оказывая давления на другие страны», — прокомментировал Бадалов.

Экономист подчеркнул, что МВФ менее ангажирован, чем другие финансовые институты Запада, поскольку пытается обозначить серьезные риски для всей мировой экономики без какой-либо пропаганды. Он напомнил, что руководство МВФ говорило о фрагментации мировой экономики с первых дней введения санкций против России.

«В условиях глобализации многие не видели смысла в существовании БРИКС, ШОС, ЕАЭС и других ассоциаций, поскольку все строилось вокруг финансовой системы Запада, а теперь все понимают, зачем нужны эти объединения», — резюмировал Бадалов.