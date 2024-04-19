Экономика России продемонстрировала устойчивость перед санкциями

сегодня в 18:10

Российская экономика продемонстрировала устойчивость перед масштабными санкциями за последние два года, сообщает ТАСС.

В ходе доклада европейского департамента Международного валютного фонда стало известно, что за последние два года экономика России доказала свою устойчивость.

Причиной такой экономической устойчивости являются такие факторы, как объемы российского экспорта нефти. Это объемы остались очень стабильными, несмотря на санкции.

Рестрикции привели к необходимости перестройки экономики. Сейчас иностранные товары заменяются отечественными, а это приводит к новым производственным мощностям.