Экономика Евросоюза оказалась в ловушке зеленой энергетики

Несовершенство энергосистем, корневой базой которых является возобновляемая генерация, стало причиной отрицательных цен на электричество в некоторых странах ЕС. Данное явление носит сугубо биржевой характер и не находит отражения в реальных ценах для населения, сообщил РИАМО директор по развитию инжиниринговой компании «Энергия Плюс» Павел Марышев.

Отрицательные цены на электроэнергию в ЕС не имеют положительных сторон

Для планирования хозяйственной деятельности необходима стабильность, управляемость и прогнозированность системы производства и потребления электроэнергии. Данные характеристики свойственны традиционным энергосистемам и не свойственны возобновляемым, подчеркивает эксперт.

Климатически зависимое производство энергии демонстрирует большое количество экстремумов на графике генерации. Это провоцирует высокую волатильность биржевых цен на электроэнергию. Чем больше доля возобновляемых источников энергии в структуре генерации, тем больше вероятность возникновения дисбаланса между спросом и предложением, основным продуктом которого является отсутствие ценовой стабильности.

«Именно несовершенство энергосистем, корневой базой которых является возобновляемая генерация, стало причиной отрицательных цен в некоторых странах ЕС. Данное явление носит сугубо биржевой характер и не находит отражения в реальных ценах для населения», — говорит Марышев.

Положительных сторон у такой ситуации нет, поясняет он. Во-первых, отрицательные цены являются ярким маркером низкой управляемости энергетической системы. Во-вторых, негативная ценовая повестка значительно снижает маржинальность инвестиционных проектов в области энергетики. В-третьих, низкие цены подчеркивают негативную динамику спроса, вызванного укреплением тренда на деиндустриализацию региона.

«Иными словами, спрос на электроэнергию устойчиво снижается, а предложение, местами, скачкообразно растет. Такая ситуация крайне негативно сказывается на риск-менеджменте якорных потребителей и отдается эхом в подорожании производимого на территории региона продукции», — полагает эксперт.

Цены на электроэнергию внутри Евросоюза сильно разнятся

Особый интерес сложившаяся ситуация вызывает в контексте внутриевропейского перетока электроэнергии. В одних странах ЕС — Германия, Бельгия, Нидерланды — цены достигли заметных отрицательных значений, в то время как их прибалтийские соседи — Латвия, Литва и Эстония — после выхода из БРЭЛЛ оказались в плачевном состоянии. Цены на электроэнергию в северных странах союза выросли в два раза.

Таким образом, в странах с крупными мощностями солнечной и ветряной генерации цены отрицательные, а в некоторых странах — положительная динамика цен. Это указывает на несовершенство электросетевого комплекса ЕС, блокирующее гармонизацию системы через переток между дефицитными и профицитными энергетическими комплексами, считает Марышев.

По его мнению, феномен энергетической солидарности Евросоюза в очередной раз провалился в контексте реальной экономики.

«Вероятно, скоро европейцы будут вынуждены перейти от декларации единого энергетического пространства к продвижению идеи союза полностью независимых энергетических систем. Тогда скорость „озеленения“ энергетики сильно снизится, а промышленность получит реальную возможность получать энергию по приемлемым ценам. Человеческая история — это постоянная борьба с природой, ее подчинение, использование в собственных целях. Европейская же сторона, сделав ставку на зеленую энергетику, оказалась в плену у метеопрогнозов», — резюмирует эксперт.