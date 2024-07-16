Экономический эффект работы штаба Мининвеста Подмосковья достиг 1,5 млрд рублей

За первые 6 месяцев 2024 года в штаб по защите бизнеса при министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области поступило более 200 обращений. Достигнут экономический эффект в размере свыше 1,5 млрд рублей, сообщила пресс-служба ведомства.

«За полгода в штаб по защите бизнеса при Мининвесте поступило 215 обращений, из них отработано уже порядка 90%. Остальные вопросы находятся в работе у специалистов. Экономический эффект от работы штаба превышает 1,5 млрд рублей, а суммарный объем сохраненных инвестиций в регионе составил более 37 млрд рублей. Наиболее популярной темой обращения стали вопросы защиты прав и интересов бизнеса: количество таких заявок составило более 30% от общего числа. На втором месте — подключение к инженерным коммуникациям, на третьем вопросы, связанные с землей и недвижимостью», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

Так, компания «Величъ Кантри Клаб», оказывающая услуги по организации отдыха и развлечений, благодаря поддержке штаба смогла предупредить факт расторжения договора и закрытия лесопарка «Величъ». Это позволило избежать потерь на сумму более 300 млн рублей.

Единая система отработки обращений предпринимателей ЦУР «Бизнес» была высоко оценена на федеральном уровне и рекомендована в качестве шестого обязательного элемента регионального инвестиционного стандарта. За каждым обращением закрепляется менеджер, контролирующий срок и качество ответа. Так, вопросы, требующие комплексного подхода, направляются в штаб по защите бизнеса при Мининвесте Подмосковья.

Направить свое обращение предприниматели Московской области могут через горячую линию 0150, инвестиционный портал Подмосковья, приемную правительства Московской области на e-mail: amo@mosreg.ru, встречи с бизнесом, Добродел-Бизнес, почту губернатора: andreyvorobiev@mosreg.ru, уполномоченного по защите прав предпринимателей.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что власти Подмосковья готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории области.

По словам главы региона, они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.