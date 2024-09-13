Экономический эффект от нацпроекта в Подмосковье превысил 2 млрд рублей

С начала 2024 года почти 40 компаний Московской области завершили первый этап реализации национального проекта «Производительность труда» на своих предприятиях, сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

«С начала этого года еще 39 подмосковных предприятий завершили реализацию нацпроекта «Производительность труда» на пилотных участках производства. Экономический эффект, который был достигнут на этих предприятиях за счет сокращения производственных издержек, повышения скорости и эффективности производственных процессов, уже превысил 2 млрд рублей», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Она также отметила, что речь идет только о завершении реализации нацпроекта на отдельных участках, которые предприятия выбрали в качестве пилотных. «Пилоты» были реализованы при поддержке специалистов Регионального центра компетенций (РЦК) Московской области. Специалисты стали наставниками для сотрудников компаний-участников нацпроекта. По итогам реализации пилотных этапов все компании выразили готовность использовать полученный опыт и знания на других производственных участках. Таким образом, экономический эффект нацпроекта будет в дальнейшем только расти, производительность труда в Подмосковье значительно повысится.

Например, предприятие по выпуску весоизмерительной техники «ВИК «ТЕНЗО-М» из Люберец в рамках реализации нацпроекта на пилотном участке получила экономический эффект в 67 млн рублей. Предприятие ООО «Мясокомбинат «Павловская слобода» (ГК «Велком») оценивает экономический эффект от оптимизации производственных процессов в рамках нацпроекта в 218 млн рублей. Оба предприятия закончили пилоты в этом году и готовы тиражировать практики нацпроекта на другие производственные участки.

Стать участником нацпроекта «Производительность труда» можно подав заявку через портал производительность.рф или обратившись в РЦК Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья отметил стабильность экономики региона.

«Я хотел бы поблагодарить всех руководителей предприятий, здесь есть очень достойные, авангард нашей промышленности, руководители заводов, и есть бизнес, который открывает новые предприятия», — сказал глава региона.