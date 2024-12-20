Экономические итоги года подвели в Видном

Глава Ленинского округа Станислав Каторов совместно с председателем координационного совета бизнес-объединений, членом координационного совета «Деловая Россия» Владимиром Головневым встретились в формате бизнес-завтрака с предпринимателями, работающими на территории муниципалитета, чтобы обсудить итоги работы в уходящем году. Об этом сообщили в пресс-службе главы.

«В результате совместных усилий в этом году достигнуты впечатляющие результаты: общий экономический оборот составил 755 млрд рублей, объем отгруженных товаров — 145 млрд рублей, а инвестиции — 71 млрд рублей», — приводятся в сообщении слова главы Ленинского округа Станислава Каторова.

Он отметил, что в муниципалитете более 200 тысяч человек трудоспособного населения, поэтому приоритетом в деятельности администрации остается создание новых рабочих мест. В 2024 году их создано более 14 тысяч.

«Значимыми событиями года стали старт строительства первого государственного индустриального парка «Ленинский» и запуск нового завода по производству сыра «Рота-Агро», поддержанных Андреем Юрьевичем Воробьевым и правительством региона», — подчеркнул Станислав Каторов.

Также отметили рост количества субъектов малого и среднего предпринимательства — их в городском округу уже более 18,5 тыс. Росту налоговых доходов бюджета (+ 1 млрд рублей 2024-2023 г.) напрямую способствуют меры поддержки Московской области и Ленинского округа — в 2024 году 48 предпринимателей получили поддержку на более чем 200 млн рублей.

В ходе встречи также обсудили планы развития бизнеса на следующий год.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья отметил стабильность экономики региона.

«Я хотел бы поблагодарить всех руководителей предприятий, здесь есть очень достойные, авангард нашей промышленности, руководители заводов, и есть бизнес, который открывает новые предприятия», — сказал глава региона.