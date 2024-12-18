ЕК перевела Киеву транш в 4,1 млрд евро из Европейского Фонда поддержки Украины

По словам представителей ЕК, перевод такого транша стал возможным после выполнения Украиной требований по проведению экономических реформ. Также Киев внес изменения в законодательство по вопросам ведения бизнеса, энергорынка, рынка труда и борьбы с коррупцией.

Программа Европейского фонда поддержки Украины рассчитана до 2027 года. Макрофинансовое кредитование Киева по данной программе составляет 50 млрд евро. За первый год потрачено уже 16,1 млрд евро. При таких темпах расходования еще на четыре года денег для поддержки страны может не хватить.

Рекомендации о переводе транша Еврокомиссия дала в середине ноября. В общей сложности с марта по июнь 2024 года Киеву перевели около 7,9 млрд евро.