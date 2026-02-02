Егорьевская птицефабрика реконструирует комбикормовый завод в Подмосковье

сегодня в 13:25

Фонд развития промышленности Московской области одобрил льготный заем для ООО «Егорьевская птицефабрика» на реконструкцию комбикормового завода в Егорьевске. Общий объем инвестиций в проект составит более 345 млн рублей, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Фонд развития промышленности Московской области предоставит ООО «Егорьевская птицефабрика» льготный заем в размере 150 млн рублей для реализации инвестиционного проекта по реконструкции комбикормового завода для птицы. Проект будет реализован на территории городского округа Егорьевск в течение 10 месяцев после получения займа.

Заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева отметила, что общий объем инвестиций в развитие предприятия превысит 345 млн рублей.

ООО «Егорьевская птицефабрика» работает с 2001 года и является крупнейшим индейководческим предприятием в регионе. Компания осуществляет полный цикл выращивания индейки, включая инкубацию, переработку и реализацию мяса. На предприятии трудятся около 220 сотрудников.

Информация о программах поддержки и условиях получения займов размещена на сайте ФРП МО. Поддержка бизнеса в регионе осуществляется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в Московской области работает порядка 2 тыс. предприятий сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, на них трудятся свыше 100 тыс. человек.

«Все вы вносите вклад в развитие сельского хозяйства — усердие каждого фермера и новаторские решения крупных игроков рынка обеспечивают лидирующие позиции Подмосковья в АПК», — заявил Воробьев.