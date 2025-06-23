«Егорьевская птицефабрика» присоединилась к проекту «Производительность труда»

Компания «Егорьевская птицефабрика» из подмосковного Егорьевска присоединилась к федеральному проекту «Производительность труда», реализуемого в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». На предприятии прошло стартовое совещание при участии специалистов регионального центра компетенций (РЦК) Московской области. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

Реализация проекта займет около шести месяцев. Сотрудники компании пройдут обучение методикам бережливого производства под руководством специалистов РЦК Подмосковья.

В качестве пилотного потока был выбран процесс производства мясных полуфабрикатов из охлажденного мяса индейки. Цель — сократить время протекания процесса минимум на 12%, уменьшить незавершенное производство на 14%, а также увеличить выработку на рабочих местах на 15%.

Первоначально пройдет диагностика текущего производственного процесса. Специалисты выявят ключевые проблемы и препятствия, определят конкретные меры для достижения намеченных показателей. Затем опыт, полученный при реализации проекта на пилотном потоке, оптимизируют и распространят на все предприятие.

Егорьевская птицефабрика выпускает продукцию под торговой маркой «ИНДИС». На предприятии производят более 30 наименований высококачественной продукции из мяса индейки.

Чтобы присоединиться к федеральному проекту «Производительность труда» необходимо подать заявку на ИТ-платформе Производительность.рф.

Больше о поддержке подмосковного бизнеса можно узнать на созданном в рамках регинвестстандарта инвестиционном портале Московской области: https://invest.mosreg.ru/.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития индустриальных парков на территории региона.

«Мы строим индустриальные парки, сегодня их работает 72. Плюс мы начали строительство новых современных парков, это порядка 100 га в 5 локациях. И 5 соответственно в следующем периоде, это: Одинцово, Жуковский, Раменский, Ленинский и Дмитровский (округа — ред.)», — сказал губернатор Московской области.