Ефимов: у станции метро «Тютчевская» благоустроят более 6 га территории

Новая точка притяжения для жителей поселения Мосрентген в ТиНАО появится в результате благоустройства около строящейся станции метро «Тютчевская» Троицкой линии, заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Работы по благоустройству территории проходят в рамках строительства станции метро «Тютчевская» за счет городского бюджета.

«Их начали в марте, они затронут около 63 тыс. кв. м. В результате появится комфортное место для прогулок и отдыха местных жителей и пассажиров метро. Сейчас ведутся работы по планировке земляного полотна и устройству дождевой канализации, а также уличного освещения», — уточнил Ефимов.

У станции «Тютчевская» будет уложено около 34 тыс. кв. м. рулонного газона, высажены деревья и кустарники, появятся цветники и клумбы. Также там запроектировано два остановочных павильона, которые оборудуют системами видеонаблюдения и зарядными станциями для мобильных устройств. Также проект благоустройства подразумевает появление удобной дорожно-тропиночной сети и устройство отстойно-разворотной площадки для наземного городского пассажирского транспорта.

«Площадь отстойно-разворотной площадки составит более шести тысяч квадратных метров. Одновременно на ней сможет размеситься до 14 единиц транспорта. На пешеходных дорожках будет выполнено гранитное мощение. Для этого используют гранитные плиты серого и красного оттенка», — подчеркнул глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Станция «Тютчевская» Троицкой линии метро находится на пересечении внешней стороны 42-го километра МКАД и проектируемого проезда № 976 в поселении Мосрентген в ТиНАО. Свое название станция получила в честь русского поэта и дипломата Федора Тютчева. В XIX веке его отцу принадлежала усадьба «Троицкое», которая находится поблизости.

Подведомственный департаменту строительства холдинг Мосинжпроект — генеральный проектировщик и генеральный подрядчик строительства новых линий и станций столичного метро. С 2011 года с его участием в столице было введено более 160 км линий и 75 новых станций метрополитена, а также построено и реконструировано 12 электродепо.