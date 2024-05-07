Ефимов: свыше 770 тыс кв м жилья для программы реновации возведут в девяти проектах КРТ

Решение о реализации девяти проектов комплексного развития территорий (КРТ) в столице, включающих в том числе строительство жилья по программе реновации, было принято в первом квартале текущего года, сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Известно, что все кварталы будут благоустроены, а также обеспечены всеми нужными объектами.

«В рамках девяти проектов комплексного развития территорий общей площадью 51,75 гектара возведут 772,4 тысячи квадратных метров жилья для участников программы реновации. Соответствующие постановления подписал Сергей Собянин в текущем году. Участки находятся в восьми районах шести административных округов», – прокомментировал Владимир Ефимов.

Помимо жилых домов для программы реновации, в девяти проектах КРТ планируется построить общественно-деловые, социальные и промышленные объекты общей площадью 127,2 тыс. кв. м., добавил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества города Москвы Максим Гаман.

«Так, на участках в районах Левобережный, Ховрино, Лосиноостровский, Царицыно появятся школы для 1,2 тысячи учащихся, детские сады для 510 воспитанников и спортивный комплекс», – отметил Максим Гаман.

Помимо этого, новое жилье смогут получить около 28 тыс. жителей, заявил руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин. Это возможно благодаря реализации этих проектов комплексного развития территорий.

Программа реновации была утверждена в августе 2017 года. В нее вошел почти 1 млн москвичей. Программа планирует расселение порядка 5176 домов. За прошлый год в Москве было передано под заселение 59 новостроек,а также обеспечено переселение более 47 тыс. человек.

За последние пять лет в рамках регионального проекта «Жилье» национального проекта «Жилье и городская среда» объем строительства и ввода в эксплуатацию жилых объектов в столице вырос в два раза. Подробнее об этом и других нацпроектах, которые реализуются в столице, можно узнать здесь.

Программа КРТ направлена на возвращение в оборот заброшенных или неэффективно используемых земельных участков Москвы. Провести реорганизацию могут правообладатели участков, операторы КРТ или инвестор, который определя по результатам торгов.