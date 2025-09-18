Ефимов: реорганизация 49 бывших промзон даст Москве более 255 тыс рабочих мест

В Москве реализация 72 проектов комплексного развития территорий (КРТ) в 49 бывших промышленных зонах позволит создать десятки новых качественных городских пространств и порядка 255,5 тыс. рабочих мест. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В настоящий момент в столице на территории 49 бывших промзон реализуется 72 проекта КРТ. В совокупности под редевелопмент отведено более 981 га земли. На них построят 22,3 млн кв. м недвижимости. Таким образом, в разных районах столицы появятся качественно новые городские пространства с жильем и востребованной инфраструктурой, где будет создано почти 255,5 тыс. дополнительных рабочих мест», — отметил Ефимов.

Он уточнил, что инвестиции в развитие территорий 49 бывших промышленных зон оценивают в 7,42 трлн рублей, а ежегодный бюджетный эффект может достигать 530,2 млрд рублей.

Бывшие промзоны, предназначенные для редевелопмента, находятся в десяти административных округах Москвы, за исключением Троицкого и Новомосковского (ТиНАО). При этом в 20 из 49 промзон реализуется сразу по два и более проекта КРТ.

По словам министра правительства Москвы, руководителя столичного департамента градостроительной политики Владислава Овчинского, наибольшее число проектов — 14 из 72 — осуществляется на юго-востоке Москвы на участках семи промзон: «Серп и Молот», «Карачарово», «Южный порт», «Курьяново», «Выхино», «Грайвороново» и «Волгоградский проспект».

«Там на территории более 200 га возведут свыше 4,8 млн кв. м недвижимости, из которых почти 0,5 млн кв. м составит производственная инфраструктура, более 1,7 млн — общественно-деловая. Так, в промзоне „Карачарово“ возведут два спортивных комплекса и гостиницу, на участке промзоны „Волгоградский проспект“ — общественно-деловой комплекс, а на площадке промзоны „Грайвороново“ — образовательные и спортивные комплексы и логистический центр», — рассказал Овчинский.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин принял решение реорганизовать по программе КРТ два участка в районе Филевский Парк.

Программа комплексного развития территорий направлена на формирование привлекательных городских пространств на местах бывших промзон, неэффективно используемых и пустующих землях, которые гармонично встраиваются в городскую среду. На сегодняшний день в столице на различных стадиях проработки и реализации находится 336 проектов КРТ, общая площадь которых составляет более 4,2 тыс. га. Программа реализуется в соответствии с поручением мэра Москвы Сергея Собянина.