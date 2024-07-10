Ефимов: определен инвестор для реорганизации бывшей промзоны «Карачарово»

сегодня в 15:27

Выбран инвестор, который займется реорганизацией части бывшей промзоны столицы «Карачарово», сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Редевелопмент двух участков на юго-востоке города проведет ООО СЗ «А ПЛЕЙС ДЕВЕЛОПМЕНТ», которое входит в Level Group.

Участки с высокой транспортной доступностью находятся на юго-востоке города вдоль Перовского шоссе, около городского вокзала Нижегородская.

«Как единственному участнику торгов, столица в ближайшее время предложит компании заключить договор о реорганизации участков. Инвестиции в реализацию проекта составят почти 9,8 млрд рублей, а ежегодный бюджетный эффект — 472 млн руб. По итогам редевелопмента площадок в Нижегородском районе появится около 900 рабочих мест», — объяснил Ефимов.

На данный момент на участках размещены офисы, склады и другие объекты. За право на комплексное развитие территории (КРТ) инвестором будет оплачено 41,6 млн рублей.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман подчеркнул, что согласно проекту КРТ, на части бывшей промзоны «Карачарово» на участках общей площадью 4,49 га появится общественно-деловой квартал.

«Там будет построено порядка 50 тыс. кв. м недвижимости, включая спортивно-развлекательный и физкультурно-оздоровительный комплексы с футбольным полем, офисы, отделения банков и торговый центр. Также на территории возведут гостиницу. Сами участки благоустроят и озеленят», — добавил Гаман.

По программе КРТ в городе появляются многофункциональные городские кварталы. Там на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков проектируются дороги, комфортное жилье и вся необходимая инфраструктура.