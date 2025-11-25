сегодня в 09:12

Ефимов: около тысячи рабочих мест создадут по проекту КРТ в Хорошевском районе

В рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) планируется реорганизовать очередной участок бывшей промышленной зоны «Магистральные улицы». Проект соответствующего решения уже опубликован на портале mos.ru, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Участок площадью 1,69 га в Хорошевском районе реорганизуют по программе комплексного развития территорий. В рамках проекта планируется строительство общественно-деловой недвижимости совокупной площадью свыше 35 тыс. кв. м. Новые объекты станут частью формируемого делового центра „Большой Сити“», — отметил Ефимов.

Он уточнил, что реализация инициативы позволит создать свыше тысячи новых рабочих мест для горожан.

Участок, предназначенный для реорганизации, находится по адресу: 2-я Магистральная улица, вл. 18.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента градостроительной политики Владислава Овчинского, на месте существующих складов и устаревших построек планируется возвести современный офисный комплекс, в котором разместятся магазины, кафе, рестораны, офисные помещения и банковские отделения. Прилегающую территорию благоустроят и оснастят необходимой локальной улично-дорожной сетью.

«В ходе освобождения территории предусмотрено перебазирование объектов, относящихся к ГБУ „Жилищник Хорошевского района“ — их разместят на улице Зорге в рамках реализации другого проекта КРТ. Для этой цели выделят участок площадью 1,89 га», — сказал Овчинский.

Программа КРТ нацелена на формирование привлекательных городских пространств на территориях бывших промзон, неэффективно используемых и пустующих землях, которые гармонично встраиваются в городскую среду. На сегодняшний день в столице на различных этапах проработки и реализации находится 336 проектов по КРТ, их общая площадь превышает 4,2 тыс. га. Программа осуществляется по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.