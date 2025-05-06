Ефимов: на западе столицы построят медицинский центр

В рамках реализации масштабного инвестиционного проекта (МаИП) столица предоставит инвестору земельный участок на Рублевском шоссе для строительства медицинского центра, сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Земельный участок планируется сформировать по адресу: Рублевское ш., вл. 143.

«На западе столицы в районе Кунцево инвестор сможет реализовать масштабный инвестиционный проект — строительство реабилитационного комплекса, который будет оказывать широкий спектр медицинской помощи и услуг. Площадь здания составит 27,6 тыс. кв. м. Для его возведения город предоставит компании 5,1 га земли в аренду на три года. В течение этого срока необходимо завершить возведение объекта», — поделился вице-мэр.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Екатерина Соловьева рассказала о предоставлении городом участков для возведения объектов здравоохранения.

«Город регулярно предоставляет участки для возведения объектов здравоохранения. В прошлом году на западе столицы началась реализация двух масштабных инвестпроектов — строительство многофункциональных медицинских центров общей площадью 91 тысяча квадратных метров. Клиники будут оснащены современным оборудованием и технологиями, что позволит оказывать широкий спектр услуг москвичам. Для этого инвесторам предоставлено более 3,4 гектара земли на Мосфильмовской и Минской улицах», — объяснила она.

МаИП — это особый статус, который могут получить инвесторы для строительства объектов, направленных на развитие инфраструктуры столицы и создание рабочих мест. Ими могут также стать производственные комплексы, инновационные центры, объекты образования, транспортной инфраструктуры, спорта и другие