Ефимов: Москва сэкономила 50 млрд рублей благодаря экспертизе стройпроектов

В период с января по сентябрь 2025 года расходы на строительные объекты, которые финансируются из московского бюджета, по итогам государственной экспертизы сократились на 12,2%. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Проводимые в рамках государственной экспертизы мероприятия по оптимизации смет позволили в январе — сентябре этого года снизить первоначально заявленную стоимость строительных проектов, финансируемых из городского бюджета, в общей сложности на 12,2%. Таким образом, за три квартала столица сэкономила 51,9 млрд рублей, что на 78% больше, чем за аналогичный период прошлого года», — отметил Ефимов.

Главной целью государственной экспертизы является контроль за соблюдением государственных норм безопасности и иных стандартов при возведении объектов. При этом, чтобы не допустить нецелевого использования бюджетных ассигнований, специалисты проводят анализ сметных нормативов и ценовых параметров.

По словам председателя комитета Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза) Ивана Щербакова, эксперты оценивают соответствие заявленных объемов и видов работ, материальных ресурсов, а также сверяют информацию из сметы с действующей в Москве сметно-нормативной базой.

«Если проект соответствует всем требованиям, он получает положительное заключение», — добавил Щербаков.

Средства, сэкономленные в ходе экспертизы, могут быть направлены на другие градостроительные инициативы, в частности, на реконструкцию и возведение социальных, образовательных, спортивных объектов и другие нужды.