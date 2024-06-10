Ефимов: 5 трлн поступит в городской бюджет при реализации проектов КРТ

На сегодняшний день в столице на разных стадиях проработки числятся 236 проектов комплексного развития территорий (КРТ). Их общая площадь составляет свыше 3,1 тыс. га, заявил на XXVII Петербургском международном экономическом форуме сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Участки расположены в 114 районах города, из общего числа проектов 81 площадка находится в активной стадии реализации. Отмечается, что в ходе реализации данных проектов в бюджет Москвы поступит порядка 5 трлн рублей.

«Город планирует провести редевелопмент 236 площадок. Инвестиции в комплексное развитие этих участков оцениваются в 17,3 триллиона рублей. В ходе реорганизации территорий в бюджет города поступит пять триллионов рублей. Ежегодный бюджетный эффект после реализации проектов составит 1,6 триллиона рублей. На участках общей площадью свыше 3,1 тысячи гектаров возведут более 52 миллионов квадратных метров недвижимости, будет создано свыше 763 тысяч рабочих мест», — прокомментировал Владимир Ефимов.

Программа КРТ позволяет на месте бывших промзон, неэффективно используемых и незастроенных участков создавать современные пространства с нужными горожанам объектами и рабочими местами.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман добавил, что почти половину планируемой застройки в 236 проектах занимает нежилая недвижимость. В это число входят школы, детсады, медучреждения, офисные центры, производства и другие объекты. Их общая площадь составляет свыше 24,6 млн кв. м.

«Кроме того, на участках появится свыше 27,4 млн кв. м. комфортного жилья, в том числе более 5,3 млн кв. м. для целей реновации и других городских нужд», — сказал Максим Гаман.

На данный момент в городе на разных стадиях реализации находятся 236 проектов КРТ общей площадью более 3,1 тыс. га. Проработка проектов ведется по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.