Эффект работы ЦУР «Бизнес» в Подмосковье в 2025 году превысил 16,5 млрд рублей

Экономический эффект деятельности ЦУР «Бизнес» Московской области в 2025 году составил более 16,5 млрд рублей, что почти в четыре раза больше показателя 2024 года, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

В 2025 году предприниматели Подмосковья благодаря поддержке ЦУР «Бизнес» смогли предотвратить прямые издержки на сумму 16,56 млрд рублей. По сравнению с предыдущим годом экономический эффект вырос почти в четыре раза. Об этом сообщила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

По данным пресс-службы министерства инвестиций, рост показателя связан с увеличением числа решенных обращений по крупным инвестиционным проектам. Чаще всего предприниматели обращались по вопросам административных барьеров и земельных отношений.

С начала работы ЦУР «Бизнес» в 2023 году накопленный экономический эффект составил 22,59 млрд рублей. Обратиться за поддержкой можно через Инвестиционный портал Московской области, по телефону 0150 или другим доступным каналам. Поддержка оказывается в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион внедряет помощь малому и среднему бизнесу через инвестпортал.

«С помощью инвестпортала появляются индустриальные парки, различные программы поддержки, например, по импортозамещению, по ряду направлений машиностроения. Ты можешь рассчитывать на дополнительную помощь по проектам, которая делает экономическую модель твоего бизнеса более доходной и быстро окупаемой», — сказал Воробьев.