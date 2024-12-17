Эффект от нацпроекта «Производительность труда» в Москве составил 13,5 млрд руб

В столице все компании, участвовавшие в нацпроекте «Производительность труда», завершили пилотный этап. По итогам их общий экономический эффект составил свыше 13,5 млрд рублей, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале .

В нацпроекте участвовали 419 компаний мегаполиса. В основном это обрабатывающие производства, представители торговли и строительства.

Все предприятия сильно повысили свои показатели. Производительность труда увеличилась в среднем на 53%, время процессов и объем неиспользуемых материалов уменьшились в среднем на 34%. Кроме того, зарплата повысилась в среднем почти на 30%, если сравнивать с показателями 2021 года.

Фирмы-участники смогли оптимизировать свои производственные процессы, также они научились рациональнее пользоваться ресурсами и использовать рабочее пространство.

Нацпроект способствует повышению квалификации сотрудников предприятий. Более 4 тыс. человек обучились методам бережливого производства. Также свыше 800 человек стали сертифицированными тренерами, которые будут помогать коллегам в дальнейшем внедрять культуру постоянных улучшений.

Власти Москвы планируют продолжать эту работу. Повышать производительность труда будут в рамках нового национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».