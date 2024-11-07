«Единая Россия» внесла поправки ко второму чтению бюджета, которые предусматривают увеличение финансирования на реализацию положений народной программы партии по поддержке регионов, а также в сфере АПК, развития науки, культуры, спорта, передает пресс-служба партии.

«Единая Россия» проработала поправки в бюджет с Правительством, отметил врио секретаря Генсовета партии Владимир Якушев.

«По поручению Председателя партии обсудили поправки с комитетом Госдумы по бюджету и Минфином. В первую очередь, нужно увеличить финансирование развития региональной дорожной сети. На эти цели предлагаем дополнительно выделить 60 миллиардов рублей», — отметил он.

Также партия предлагает расширить финансирование программы «Комплексное развитие сельских территорий» — на 7,1 млрд рублей. 13 млрд рублей дополнительно пойдут на льготный лизинг для АПК.

«Одно из направлений народной программы „Единой России“ — поддержка спорта. Недавно Президент обратил внимание на то, что ежегодно в регионах будет появляться не менее 350 спортивных объектов. В первую очередь — в сельской местности. Чтобы расширить возможности для занятий спортом, предлагаем направить дополнительное финансирование на капремонт соответствующей инфраструктуры и её оснащение. И выделить на эти цели 7,8 млрд плюсом», — сообщил Владимир Якушев.

Помимо этого, расширится поддержка науки: на реализацию проектов под руководством ведущих ученых в вузах и научных организациях предлагается направить 7,1 млрд рублей дополнительно.

Увеличится объем финансирования на программу реабилитации и абилитации инвалидов — на 1,2 млрд. Поддержку по ней получат 1,7 млн человек.

Кроме того, «Единая Россия» предлагает выделить дополнительно 3 млрд рублей на развитие инфраструктуры детского отдыха и оздоровление.

«Ещё одна поправка „Единой России“ в бюджет касается поддержки русского языка. На подготовку учителей, которые будут обучать ему детей в школах государств-партнеров, и на издание 200 тысяч учебников русского языка для зарубежных образовательных организаций предлагаем выделить 1,6 млрд дополнительно», — обратил внимание врио секретаря Генсовета.

Напомним, «Единая Россия» обсудила поправки в федеральный бюджет с Правительством на заседании программной комиссии партии под председательством Дмитрия Медведева 1 ноября. Как подчеркнул министр финансов Антон Силуанов, инициативы, представленные партией, будут профинансированы. Он также отметил, что в главном финансовом документе страны отражены положения народной программы партии.