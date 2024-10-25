«Единая Россия» проголосовала за проект бюджета в первом чтении

Партия «Единая Россия» в первом чтении проголосовала за проект бюджета, который предусматривает финансирование всех социальных обязательств, положений народной программы «Единой России», вопросов, связанных с национальной обороной, поддержкой участников СВО и их семей, технологическим развитием страны, сказал врио секретаря Генсовета партии Владимир Якушев, передает пресс-служба партии.

«Мы работали над документом вместе с правительством с августа, приняли активное участие в формировании бюджета, чтобы в нем нашли отражение все эти направления», — подчеркнул он.

Приоритетом бюджета остается социальная поддержка. Он обеспечивает задачи, поставленные Президентом, в частности, по индексации пенсий работающим пенсионерам. Средний размер страховой пенсии по старости составит в следующем году 24 тыс. рублей. Социальный контракт охватит более 900 тыс. человек.

На поддержку детей предусматривается 10 трлн рублей — это выплаты 10 млн человек, семьям с детьми. Только выплата единого пособия на детей в следующей трехлетке составит около 4 трел рублей.

Также по инициативе партии будет индексироваться маткапитал. На первого ребенка он составил 676 тыс. рублей, на второго (если не был получен на первого) — 894 тыс. Им воспользуются 1,7 млн семей.

На программу «Единой России» и Минпросвещения по капитальному ремонту школ предусматривается ежегодно 60 млрд рублей базово и еще 15 — дополнительно. В нее войдут более 3,2 тыс. школ.

Поддержку получат музеи, театры, школы искусств — почти 8 тыс. учреждений. Программой «Земский работник культуры», которую инициировала «Единая Россия» и поддержал президент, воспользуются более 2,5 тыс. человек.

Кроме этого, растет финансирование на здравоохранение. Предусматриваются ресурсы на модернизацию первичного звена, мероприятия по борьбе с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Планируется развитие инфраструктуры перинатальных центров, детских больниц, роддомов — около 80 млрд рублей пойдет на эти цели.

«Между первым и вторым чтениями документа в Госдуме „Единая Россия“ совместно с Правительством РФ проработает поправки к проекту бюджета. Для этого в ближайшее время по поручению Председателя партии Дмитрия Анатольевича Медведева пройдёт заседание программной комиссии. Наша задача — максимально учесть интересы людей, чтобы цифры в статьях воплотились в конкретные программы и объекты», — добавил Якушев.

Напомним, проект федерального бюджета на 2025–2027 годы предусматривает выполнение всех социальных обязательств государства, обеспечение технологического суверенитета страны, расходов на безопасность, поддержку участников СВО и их семей.

Стоит отметить, что работу над региональным бюджетом начали и в Московской области. Секретарь Московского областного отделения «Единой России», председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов заявил, что прорабатывать каждую статью бюджета депутаты начнут после его принятия к рассмотрению на заседании, которое намечено на 31 октября.

«Свои поправки будут вносить все комитеты и фракции. Этот процесс занимает не одну неделю. Нам важно убедиться, что в главном документе всё учтено и сбалансировано. Кроме того, обязательно пройдут публичные слушания, и наши жители выскажут свои предложения. Это всегда очень конкретные замечания, которые мы внимательно рассматриваем и стараемся учесть в итоговом документе», — заявил Брынцалов.

Он также указал на существенный рост доходов региона.

По словам Игоря Брынцалова главный финансовый документ региона уже сейчас можно назвать «бюджетом развития».

В процессе проработки бюджета депутаты будут опираться на те задачи, которые ставит президент России Владимир Путин, в основе которых, в первую очередь, поддержка участников спецоперации и их семей. Кроме этого наказы жителей, собранные в ходе выборных кампаний тоже найдут отражение в документе.