Двенадцать агрокомпаний Подмосковья вошли в рейтинг лучших работодателей России

Двенадцать компаний из сферы сельского хозяйства и пищевой промышленности Московской области вошли в ежегодный рейтинг лучших работодателей России по версии hh.ru за 2025 год, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Платформа hh.ru опубликовала рейтинг лучших работодателей России за 2025 год, в который вошли 1 792 компании из 41 отрасли и 69 регионов страны. Московскую область в сфере сельского хозяйства и пищевой промышленности представили 12 компаний.

Оценка работодателей проводилась по четырем критериям: анкетирование HR-специалистов, опрос текущих сотрудников (eNPS), отзывы бывших работников и голосование соискателей на hh.ru.

Среди крупнейших агрокомпаний (более 5 тыс. сотрудников) лидером стала группа «Черкизово», занявшая 11-е место с 110,31 балла. В этой же категории отмечена компания ГК «Рост» (167-е место). В категории крупных предприятий (от 1 001 до 5 тыс. сотрудников) лучший результат показал агрохолдинг «Белая Дача» — 66-е место среди 426 участников с 106,05 балла. Среди средних компаний (от 251 до 1 тыс. сотрудников) в рейтинг вошли «Конфаэль» (186-е место) и «Гринфилдс-Логистика» (260-е место). В категории небольших компаний (от 100 до 250 сотрудников) отмечена «Истринская сыроварня» (475-е место).

В рейтинге также представлены компании FMCG: Mars (10-е место), «АБ ИнБевЭфес» (46-е место), «Логика молока» (53-е место), «Черноголовка» (112-е место), «Алкогольная Сибирская Группа» (28-е место) и Hochland (52-е место).

В министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области отметили, что присутствие региональных компаний в рейтинге подтверждает их высокий статус и привлекательные условия труда.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область сегодня является лидером в стране по производству сыра, кондитерской продукции, мороженого, кисломолочной продукции, мясных продуктов.

«Мы сегодня в стране по сыру, кондитерке, мороженому, кисломолочке, мясным продуктам, хлебу, по готовым блюдам и по тепличным овощам, и экспорту являемся лидерами. Это, на мой взгляд, очень серьезный аргумент для того, чтобы мы и дальше использовали способы, которые поддерживают наш аграрный бизнес», — сказал Воробьев.