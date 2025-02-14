Два сценария по ключевой ставке 14 февраля: что выберет ЦБ

Существует вероятность того, что Банк России может повысить ключевую ставку 14 февраля на 50 б. п., то есть до 21,5% Хотя базовый сценарий предполагает, что ставка останется 21% и на это есть ряд причин, сообщил РИАМО генеральный директор, основатель Atomic Capital Александр Зайцев.

«14 февраля Банк России вполне может преподнести бизнесу «валентинку» в виде небольшого повышения ключевой ставки. На наш взгляд, оно может составить 50 б. п., то есть 0,5%. Однако это не базовый сценарий, в базовом ЦБ оставит всё как есть. Для этого есть ряд причин экономического характера», — сказал он.

Во-первых, основная цель жёсткой денежно-кредитной политики – приведение инфляции к таргету в 4% годовых. Устойчивого разворота в показателях недельной и годовой инфляции, высчитываемой Росстатом и Минэкономразвития, не наблюдается. По данным обоих структур, она колеблется в районе 10% годовых. С учётом сезонности появляется всё больше оснований полагать, что в росте цен много устойчивых компонентов. При этом инфляционные ожидания, данные по которым собирает «инФОМ» по заказу ЦБ, свидетельствуют о том, что и ожидаемая инфляция, и наблюдаемая населением – сейчас на максимуме за последний год, напоминает эксперт.

Во-вторых, индекс PMI, который демонстрирует комфортность делового климата в стране, в январе значительно вырос по сравнению с декабрём. В сфере услуг показатель прибавил 3,4 пункта, увеличившись до 54,6 пункта; в промышленности на 2,3 пункта, увеличившись до 53,1 пункта; совокупный достиг уровня 54,7 пункта. Уход индекса PMI вверх от отметки 50, отделяющей рост от спада, означает, что в целом бизнес чувствует себя хорошо на фоне стабильного спроса, и несмотря на ситуацию в сфере кредитования, говорит Зайцев.

«Эти данные говорят о том, что у Банка России есть пространство для манёвра – повышения ключевой ставки. Однако воспользуется ли им регулятор? Вероятно, нет. На это указывает то, что кредитование в целом замедляется, хотя и неравномерно», — отмечает эксперт.

По его словам, условия для бизнеса остаются достаточно жёсткими, ставки для привлечения финансирования через краткосрочные корпоративные кредиты в декабре протестировали максимум, банковские спреды растут. Регулятор фиксирует, что компании, в том числе крупные, стали чаще обращаться за рефинансированием. Именно поэтому ЦБ, скорее, сконцентрируется на конкретных точечных решениях в сфере кредитования, нежели вновь повысит ставку, резюмирует Зайцев.