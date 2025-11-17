Два предприятия Москвы получили статус промышленного комплекса

Два предприятия столицы получили статус промышленного комплекса, написал в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин. Налог на недвижимое имущество для этих компаний теперь составляет 50% от исчисленного, налог на землю — 20% от исчисленного, ставка аренды земли — 0,3% от кадастровой стоимости участка.

«Концерн „Автоматика“ занимается разработкой систем и комплексов для обеспечения защиты информации. В частности, там создают системы автоматизированного управления и ИТ-решения для различных отраслей экономики. С 2014 года входит в состав „Ростеха“. Центральный научно-исследовательский институт автоматики и гидравлики (ЦНИИАГ) — один из ведущих в оборонно-промышленном комплексе страны. Среди разработок — рулевые приводы ракет-носителей и космических аппаратов. Сегодня входит в состав дочерней компании „Ростеха“», — отметил градоначальник.

Статус промкомплекса получили уже 55 столичных предприятий. На них работают порядка 70 тыс. человек. Генеральный директор АО «Концерн „Автоматика“ (холдинга Росэл Госкорпорации Ростех) Иван Братухин отметил, что присвоение статуса промышленного комплекса — это эффективный инструмент поддержки города, а также действенный механизм повышения конкурентоспособности столичных предприятий.

«Такая мера — часть системного и комплексного подхода Москвы к развитию промышленности. Предоставленные „Концерну „Автоматика“ льготные налоговые условия обеспечат возможность направлять дополнительные высвобождающиеся ресурсы на расширение производственной базы и увеличение мощностей», — заявил Братухин.

Ранее в департаменте инвестиционной и промышленной политики города Москвы отметили, что развитие высоких технологий — одно из ключевых направлений стратегии города до 2030 года. Благодаря мерам поддержки предприятия регулярно выпускают конкурентоспособные и инновационные решения, которые помогают развитию технологического суверенитета страны.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.