Два крупных завода в Наро-Фоминске начали проводить экскурсии по своим цехам

Промоэкскурсии на предприятия Подмосковья набирают обороты. В Наро-Фоминске два крупных завода — Наро-Фоминский машиностроительный завод и завод электроизоляционных материалов «Элинар» — начали проводить экскурсии по своим цехам. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Одно из таких мероприятий организовал Завод электроизоляционных материалов «Элинар» для Наро-Фоминского Общества инвалидов. Гости увидели основные производственные процессы и узнали, как предприятие создает современные электроизоляционные материалы. Участники экскурсии наблюдали за работой цехов, изучили ключевые технологические этапы и познакомились с продукцией, которую используют в энергетике, машиностроении, авиационной и кабельной промышленности.

Участники экскурсии поделились впечатлениями: «Поражены масштабом производства, мощью и профессионализмом сотрудников». «Экскурсия была необыкновенно интересной и познавательной — получили массу положительных эмоций и новых знаний». «Книга в подарок — теплый и внимательный жест со стороны руководства, который всех порадовал».

Гости поблагодарили генерального директора предприятия Игоря Евгеньевича Куимова за организацию экскурсии и теплый прием.

Такие встречи не только знакомят жителей округа с современным производством, но и приносят прямую пользу предприятиям. Экскурсии помогают заводу формировать кадровый резерв, повышать узнаваемость бренда и создавать положительный имидж современного и открытого работодателя в регионе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что промышленная ипотека обеспечивает удобство для бизнеса, так как предприниматели могут запустить свое дело на уже готовой инфраструктуре.

«Важное решение принял наш президент (Владимир Путин — ред.) и по экономическим зонам, и по промышленной ипотеке. Потому что современное время требует очень гибких, быстрых решений и всегда здорово, когда предприятие приходит на все готовое», — сказал Андрей Воробьев.