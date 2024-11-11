Два инвестпроекта воплощены на предприятии в Воскресенске

Завод «Никогласс», принадлежащий крупнейшему производителю строительных материалов — корпорации «Технониколь», специализируется на производстве высококачественного стеклохолста, различных видов нетканых стеклосеток и комбинированных материалов на их основе. В 2024 году завод успешно реализовал два значительных инвестиционных проекта, существенно расширивших его производственные мощности и ассортимент продукции, сообщает пресс-служба администрации горокруга Воскресенск.

В рамках первого проекта был приобретен и запущен в эксплуатацию высокотехнологичный комплекс оборудования по производству нетканой стекло сети, что позволило увеличить мощность производства. Это позволило не только увеличить объемы выпуска, но и значительно улучшить их качество, повысив прочность, устойчивость к воздействию агрессивных сред и долговечность.

Также на заводе была запущена новая автоматизированная линия по перемотке и упаковке малярного стеклохолста. Эта линия оснащена современными системами контроля качества, обеспечивающими сохранность и аккуратность готовой продукции при транспортировке.

Стеклохолст и стеклосетки широко используются как важные компоненты в производстве различных строительных материалов. В настоящее время на заводе работает около ста высококвалифицированных специалистов. Компания придает большое значение охране труда и окружающей среды. На заводе внедрена комплексная система мер по обеспечению безопасности персонала и минимизации воздействия на окружающую среду.

«При проектировании предприятия кампания «Технониколь» всегда делает упор на экологичность. Например, на нашем предприятии используется специальное оборудование, инсинератор, который сжигает все газы, образующиеся в сушильной печи», — подчеркнул генеральный директор завода Виталий Шилин.

Губернатор региона Андрей Воробьев ранее сообщил, что в Подмосковье работает целый комплекс мер поддержки, обеспечивающий высокий уровень инвестпривлекательности.

«Чтобы каждый год создавать 60-70 тыс. новых рабочих мест и держать планку выше 1 трлн инвестиций (так в прошлом году это было 1 трлн 300 млрд), мы должны помогать бизнесу реализовывать не менее 450 крупных проектов, держать этот темп», — пояснил губернатор.