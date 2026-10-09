Духин и Мосин осмотрели стенд Подмосковья на выставке «Золотая осень»

Заместитель председателя правительства Московской области Вячеслав Духин и министр сельского хозяйства и продовольствия региона Виталий Мосин посетили региональный стенд на 28-й Российской агропромышленной выставке «Золотая осень – 2026» в Москве, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Вячеслав Духин и Виталий Мосин осмотрели экспозицию «Подмосковье – пространство агротехнологий» и обсудили с компаниями внедрение разработок. Духин отметил их роль в повышении производительности и снижении затрат, Мосин — необходимость создавать условия для внедрения в хозяйствах.

Сергиево-посадская «Маслов Групп» представила макет робота доения «Поток», фиксирующего показатели каждой коровы. Ошейник «Пульс» определяет охоту и помогает найти животное. «Луховицкая Акваферма», выращивающая осетровых в замкнутых системах водоснабжения, показала ПО и шкаф управления для контроля и прогнозирования состояния воды.

«Гринфилдс Агро» вывела два сорта земляники: ягоды поступят в продажу летом 2027 года. Компания производит более 555 тонн ягод в год и достраивает селекционно-семеноводческий центр в Наро-Фоминском округе. «Поиск» зарегистрировал более 800 сортов и гибридов 18 овощных культур. «Лукаморе» занимает около пятой части рынка лука-севка и владеет патентом на первый отечественный сорт кулинарного лука «Озерский». «Подосинки» выращивают в субстратах около 40 млн роз ежегодно на 27 га в Дмитровском и Раменском округах.

«Щелково Агрохим» показало средства защиты растений, жидкие удобрения и биопрепараты. «Дмитровские овощи» представили мелиорационную систему, способную, по оценке разработчиков, повышать урожайность до 30%. Пилотная система на базе ГЛОНАСС за несколько часов превращает сельхозтехнику в беспилотную; ее тестируют в агрохолдингах региона.

«Зеленые линии» группы «СОЮЗСНАБ» представили технологию полного цикла производства замороженных и лиофилизированных заквасок для импортозамещения. Студенты Университета имени В.И. Вернадского создали модель работы картофелеуборочного комбайна для снижения потерь. Винодельни Раменского округа и Краснознаменска подбирают сорта для местного климата, используют местный виноград и сырье с юга России.

Выставка продлится до 10 октября в «Тимирязев Центре». Стенд региона расположен в зале «Чаянов». Подробности — на сайте мероприятия.

Развитие агропромышленного комплекса России — приоритет нацпроекта «Продовольственная безопасность». Открываются агропромышленные технопарки, создаются и модернизируются предприятия по производству критически важных ферментных препаратов, пищевых и кормовых добавок, необходимых ветеринарных средств, а предприятия получают современное отечественное оборудование.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что главная цель Московской области — обеспечить независимость России от импорта семян и сформировать собственную семенную базу.

По его словам, речь идет в том числе о семенах томата, а также о сертифицированном семенном картофеле и луке-севке.