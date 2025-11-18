Дубна и Королев подтвердили статус наукоградов

Подмосковные города Дубна и Королев сохранят статус наукоградов РФ. Соответствующее распоряжение было подписано председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным. Об этом сообщает пресс-служба регионального Мининвеста.

«Подмосковные Дубна и Королев функционируют в статусе наукоградов с 2001 года. Текущее постановление правительства РФ продлило этот статус еще на 15 лет — до 2040 года. Всего в Московской области расположены 7 из 12 российских наукоградов, что подтверждает огромный научно-технический потенциал Подмосковья», — напомнила зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Она отметила, что одним из ключевых критериев для наукограда является объем производства товаров и услуг научно-производственного комплекса города. В наукограде этот показатель должен быть не менее 50% от общего объема произведенных товаров на территории муниципального образования. И Дубна, и Королев в полной мере соответствуют этому критерию.

Дубна сегодня является одним из ведущих российских научных центров в сфере ядерной физики. Также здесь сосредоточены научно-производственные предприятия в области машиностроения, авиастроения и других отраслях промышленности. Кроме того, в городе действует особая экономическая зона техников-внедренческого типа «Дубна», которая способствует развитию научно-производственного комплекса наукограда. Резидентами ОЭЗ «Дубна» уже стали порядка 160 компаний.

Королев — это крупный центр ракетостроения и авиакосмических разработок. Здесь также активно развивается инфраструктура для наукоемкой промышленности. Так, в наукограде расположен технопарк, ориентированный на технологичных резидентов. Управляющей компанией технопарка выступает Корпорация развития Московской области.

Сохранение статуса наукограда позволит Дубне и Королеву получать федеральное финансирование на развитие существующих научно-производственных комплексов и необходимой для их работы инфраструктуры.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что молодые специалисты приезжают работать в особую экономическую зону «Дубна» и реализуются там.

«Я бы хотел еще подчеркнуть самореализацию молодых талантливых людей, которые приезжают работать в экономические зоны — и в Дубну, и в каждый, любой город. Эти специалисты обеспечивают себя интересной компетенцией, работой, могут себя реализовать и получать за это достойное вознаграждение», — сказал Воробьев.