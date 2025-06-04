Доцент Морковкин пояснил ситуацию с продажей техники на маркетплейсах

В ряде торговых сегментов именно маркетплейсы являются крупнейшими игроками на рынке онлайн-продаж в настоящее время. В частности, такая ситуация была в сегменте одежды и детских товаров. А сейчас мы наблюдаем аналогичную ситуацию на рынке мобильных устройств и в сегменте товаров для дома, сообщил РИАМО доцент Финансового университета при правительстве РФ Дмитрий Морковкин.

«Основными преимуществами крупнейших мультикатегорийных маркетплейсов, по нашему мнению, сейчас являются их полнота и широта ассортимента, а также возможность для покупателя наполнять корзину покупок за счет использования высокоэффективных рекомендательных алгоритмов», — объясняет эксперт.

По его мнению, рост спроса на смартфоны на маркетплейсах, связан еще и с повышением доверия покупателей к онлайн-продажам, удобством самих площадок и доступностью товаров, в особенности в регионах. На маркетплейсах можно сравнить цены у разных продавцов и заказать товар, который находится на складе в другом городе.

Кроме того, к преимуществам маркетплейсов, следует отнести регулярные акции на площадках, быстрые сроки доставки с различными способами получения, широкую географию и различные способы оплаты — онлайн, при получении или частями, говорит Морковкин.

Поэтому маркетплейсы растут как канал продаж. Теперь практически все крупные ретейлеры представлены на маркетплейсах.

«Мы видим, что маркетплейсы и дальше продолжают увеличивать свою долю в продажах бытовой техники, электроники, кондиционеров и компьютеров, сегменте одежды и обуви, благодаря росту спроса, связанному в большей степени с более низкими ценами. Цена для покупателя при прочих равных условиях остается определяющим фактором для принятия решения о покупке», — резюмирует экономист.