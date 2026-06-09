Доцент Меренков: продажи новых машин в Сибири упали на 20%

Доцент кафедры логистики ГУУ Артем Меренков рассказал о серьезном спаде на рынках Сибири и Дальнего Востока. Продажи новых автомобилей снизились на 20%, подержанных — на 14%, сообщает «ФедералПресс» .

Меренков связал спад с мерами государства по защите отечественного производителя. Повышение утилизационного сбора увеличило цены и изменило спрос.

В Сибири и на Дальнем Востоке сохраняется высокий интерес к японским праворульным автомобилям. Их доля в отдельных регионах и городах превышает 70%, а средняя стоимость купленной машины составляет около 1 млн рублей.

Эксперт отметил, что средний возраст автопарка приближается к 16 годам. Доля машин старше 10 лет уже превышает 70%.

В Приморье покупатели чаще выбирают Suzuki, Nissan, Subaru и Toyota. Для физлиц, которые ввозят машину для личного пользования и не продают ее в течение года, действуют льготные ставки утильсбора: 3400 рублей для новых авто и 5200 рублей для машин старше трех лет.

При этом владельцы оплачивают пошлину, логистику, услуги брокера, склад временного хранения, оформление свидетельства о безопасности конструкции транспортного средства и подключение к «ЭРА-ГЛОНАСС». Среди плюсов праворульных машин Меренков назвал цену, качество и доступность запчастей, среди минусов — адаптацию к правостороннему движению, регистрацию, страховку и логистику.

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