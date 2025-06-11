Доцент Балынин рассказал, когда пенсии в России вырастут выше уровня инфляции

Уже в следующей году пенсионеры в России будут меньше ощущать на себе действия инфляции, так как власти планируют иным образом индексировать пособия. Так, пенсии начнут расти выше уровня инфляции, об этом рассказал кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин, пишет Газета.ru .

«В 2026 году страховые пенсии будут дважды индексироваться у всех пенсионеров — и работающих, и неработающих. Первое повышение пройдет с 1 февраля следующего года и обеспечит учет инфляции. Вторая индексация состоится с 1 апреля 2026 года и будет осуществляться с учетом роста доходов бюджета Социального фонда России», — рассказал Балынин.

По словам доцента, новый формат индексации пенсий поможет им вырасти темпами выше инфляции в реальном выражении. При этом работающие пенсионеры в августе 2026 года получат третью индексацию своих пособий. Произойдет беззаявительная корректировка выплат с учетом индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК), которые будут заработаны ими в 2025 году.

Как отметил Балынин, гражданам не придется подавать какие-либо заявления в 2026 году, чтобы произошла индексация. Ее проведут в автоматическом формате.