Доцент Балынин: налогом будет облагаться доход по вкладам от 210 тыс руб

В 2025 году россияне будут обязаны уплачивать налог на доходы по вкладам, и сумма налога будет зависеть от полученных процентов в 2024 году. Кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин отметил, что, если годовой доход от вкладов превышает 210 тысяч рублей, то с каждых 10 тысяч рублей данного превышения будет начисляться 1,3 тысячи рублей налога, сообщает Газета.ru .

«Сумма налога является индивидуальной и в 2025 году будет зависеть от суммы доходов», — пояснил эксперт.

Например, если россиянин в 2024 году получит 250 тысяч рублей процентов, то ему придется заплатить 5,2 тысячи рублей налога.

Федеральная налоговая служба осенью 2025 года направит налоговые уведомления, которые можно будет найти в личном кабинете на портале госуслуг. Ожидается, что налоговые поступления в бюджет от личных вкладов составят около 251,5 миллиарда рублей, что на 130% больше по сравнению с 2024 годом.

Также прогнозируется, что значительное увеличение доходов будет связано с ростом ставок по вкладам и активным использованием населением финансовых инструментов.