Достойное решение: эксперт посоветовал россиянам оставлять цифровые завещания

«Данное регулирование тем более актуально, поскольку в сентябре 2025 года завершен эксперимент по осуществлению платежей из федерального бюджета в цифровых рублях в рамках пилотного проекта по внедрению цифрового рубля в бюджетный процесс. А уже с 1 сентября 2026 года крупнейшие банки и торговые компании должны будут предоставить своим клиентам возможность совершать операции с цифровыми рублями», — пояснил эксперт.

По его словам, полноценного цифрового завещания в России пока нет, однако вопросы наследования цифровых активов регулируются стандартными нормами Гражданского кодекса и инициативы по введению «цифрового наследства» уже есть.

Сейчас наследодатель может самостоятельно составить перечень цифрового имущества, в том числе пароли и инструкции, и передать их наследникам.

