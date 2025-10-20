Достойная старость: в ГД предложили модернизировать пенсионную систему

Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям, кандидат экономических наук, член Национального финансового совета Банка России Сергей Гаврилов заявил: чтобы обеспечить молодежи достойную старость, сейчас необходимо кардинально менять пенсионную систему, сообщает Life.ru .

«Каждый уплаченный взнос должен реально работать и приносить результат к моменту выхода на пенсию», — сказал Гаврилов.

По его словам, необходимо, чтобы пенсионное обеспечение давало возможность населению участвовать в схемах накопления на длительный срок, создавать сбережения при финансовой помощи государства и получать прибыль от инвестиционной деятельности.

Парламентарий отметил, что для увеличения доходной части пенсий можно рассмотреть изменение системы страховых взносов, сделав ее более прогрессивной: снизить нагрузку на малый бизнес и увеличить ее для крупных компаний. Кроме того, было предложено привлекать к уплате взносов самозанятых и индивидуальных предпринимателей, автоматически начисляя им минимальный взнос, что увеличит общее число плательщиков.

Гаврилов подчеркнул необходимость ведения четкого учета страховых отчислений. В настоящее время трудовой стаж некоторых граждан не всегда полностью фиксируется на их индивидуальных счетах, и интеграция информационных систем с Федеральной налоговой службой помогла бы это исправить.

