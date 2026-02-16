Доставка и общепит: какое поколение россиян чаще других рассматривает подработку

Интерес к подработке в России в 2026 году остается высоким среди представителей всех поколений. Молодые люди проявляют наибольшую активность в поиске частичной занятости: 67% россиян в возрасте от 18 до 24 лет планируют подрабатывать, сообщили РИАМО в пресс-служба онлайн-сервиса «Авито Подработка».

При этом наиболее быстрый рост интереса за последний год фиксируется среди старших возрастных групп — прежде всего среди россиян от 65 лет (+78%). Представители этого поколения в среднем рассчитывают на вознаграждение в размере 42 365 рублей в месяц. Чаще всего поколение 65+ интересовалось подработкой в сфере производства и сельского хозяйства (+120%), образования и науки (+74%).

Россияне в возрасте 45–64 лет стали на 57% чаще искать подработку. Они проявляют повышенный интерес к вакансиям в производственном секторе и сельском хозяйстве (+78%), а также в образовании и науке (+61%). Еще растет их интерес к сфере фитнеса и бьюти-индустрии (+57%). Респонденты планируют зарабатывать около 63 804 рублей в месяц.

Интерес к подработке растет и среди россиян в возрасте 35–44 лет. За год он увеличился на 27%, а средний уровень ожидаемого вознаграждения в этой группе составил 56 423 руб/мес. Представители этого поколения наиболее часто ищут возможности подработки в сфере строительства (+60%) и административной занятости (+53%).

Россияне 25–34 лет тоже стабильно интересуются временной занятостью (+2%) — они рассчитывают в среднем на 49 869 рублей в месяц. Наиболее часто они рассматривали варианты подработки в сфере административной занятости (+73%) и управления персоналом (+39%).

Зумеры 18–24 лет — поколение, которое чаще всего задумывается о подработке. Согласно данным опроса, 67% молодых россиян планируют подрабатывать постоянно или время от времени. Среднее ожидаемое вознаграждение за неполную занятость в первые зимние месяцы составило 36 513 рублей в месяц.

Чаще всего зумеры интересовались предложениями в сфере ЖКХ (+93%) и административной занятостью (+64%). Кроме того, в число наиболее популярных направлений для подработки у зумеров вошли доставка и курьерские услуги (17%), маркетинг, реклама, PR и контент (17%), склады и логистика (15%), ретейл (13%) и общепит (12%).

