«Доска почета» не мотивирует: бизнесу надо искать новые подходы к сотрудникам
Управляющий партнер рекрутинговой компании CORNERSTONE Владислав Быханов рассказал, что соревновательные методы мотивации, вроде досок почета, теряют актуальность в современных компаниях.
По его словам, многие продолжают использовать подходы из прошлого, забывая, что изменилось само поколение сотрудников. Особенно это касается молодежи, выросшей в семьях с одним ребенком.
«Эти люди с детства привыкли к идее, что они уникальны. И им совершенно неинтересно, кто сколько «желудей собрал». Их не вдохновляют чужие достижения — они ориентированы на самих себя», — отметил Быханов.
Сегодняшний менеджмент, сказал эксперт, должен сосредотачиваться на том, чтобы помогать каждому раскрыть свою индивидуальность, а не организовывать внутренние соревнования ради грамоты на стене.
«В 2025 году одна из главных задач HR — не только признавать уникальность сотрудников, но и научиться измерять, кто из них по-настоящему доволен своей работой, а кто нет. Без этого не построить эффективную команду», — отметил Быханов в интервью радио Sputnik.