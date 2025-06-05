«Доска почета» не мотивирует: бизнесу надо искать новые подходы к сотрудникам

По его словам, многие продолжают использовать подходы из прошлого, забывая, что изменилось само поколение сотрудников. Особенно это касается молодежи, выросшей в семьях с одним ребенком.

«Эти люди с детства привыкли к идее, что они уникальны. И им совершенно неинтересно, кто сколько «желудей собрал». Их не вдохновляют чужие достижения — они ориентированы на самих себя», — отметил Быханов.

Сегодняшний менеджмент, сказал эксперт, должен сосредотачиваться на том, чтобы помогать каждому раскрыть свою индивидуальность, а не организовывать внутренние соревнования ради грамоты на стене.

«В 2025 году одна из главных задач HR — не только признавать уникальность сотрудников, но и научиться измерять, кто из них по-настоящему доволен своей работой, а кто нет. Без этого не построить эффективную команду», — отметил Быханов в интервью радио Sputnik.