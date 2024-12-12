Дополнительные меры поддержки получат подмосковные производители ветлекарств

На 100-м заседании Московской областной думы депутаты приняли закон, вводящий меры государственной поддержки для производителей кормовых добавок и лекарственных препаратов, передает корреспондент РИАМО.

В регионе производители сырья, кормовых и пищевых добавок, ферментных препаратов, а также лекарственных средств для ветеринарного применения, в соответствии с федеральным законодательством, могут быть внесены в число организаций, подпадающих под меры государственной поддержки.

Меры поддержки будут уточнены в правительстве Московской области.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что на территории Московской области реализуются меры поддержки бизнеса и проектов импортозамещения.

«Тема импортозамещения очень важна. Если ты открываешь предприятие по программе импортозамещения, ты получаешь деньги под 1% из федерального фонда развития промышленности», — отметил Воробьев.