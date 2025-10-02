Дополнительную линию запустили на производстве тортов в Волоколамском округе

В этом году на предприятии «Хлебпром» в Волоколамском округе увеличили объемы выпуска продукции и расширили ассортимент. Продукция этого завода представлена в ведущих торговых сетях по всей России, сообщает пресс-служба администрации округа.

Глава Волоколамского округа Наталья Козлова вместе с первым заместителем Анной Агаповой посетили ОАО «Хлебпром» в селе Язвище. Встретились с руководителем предприятия Виктором Седовым и обсудили перспективы развития производства.

«Хлебпром» специализируется на выпуске хлебобулочных, мучных кондитерских изделий и тортов длительного хранения. Компания занимает лидирующие позиции в категориях «Свежие торты» и «Здоровое питание», входит в число крупнейших кондитерских предприятий России.

В начале 2024 года «Хлебпром» приобрел завод в Волоколамске для производства тортов и пирожных под брендами Mirel, «Русская нива» и «Частная галерея». В 2025 году запустили дополнительную производственную линию. Это позволило увеличить объемы выпуска и расширить ассортимент.

Виктор Седов отметил, что компания активно создает новые рабочие места. Сейчас в штате около 250 человек, продолжается набор персонала. Предприятию требуются кондитеры, операторы, инженеры и технологи.

«Ассортимент продукции впечатляет: слоеные и песочные торты, рулеты с различными начинками, маффины с разными наполнителями. Рада, что в нашем округе работает такое современное предприятие, которое не только развивает производство, но и создает рабочие места для жителей», — рассказала Наталья Козлова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что импортозамещение сегодня сразу дает преимущество тому, кто строит заводы.

«На (Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) — ред.) мы подписали ряд соглашений, очень заметных по новым предприятиям. Причем многие из них являются или высокотехнологичными, или это элементы импортозамещения», — сказал Воробьев.