Доплатите за натуральные ткани: в России резко подорожала одежда

Вещи из натуральных тканей стали дороже в РФ на 30-40%

Эксперты зафиксировали подорожание одежды из натуральных материалов в РФ на 30-40%. Это случилось из-за ряда причин, о них Life.ru рассказал экономист, социолог Дмитрий Алексеев.

Стали стоить дороже натуральные материалы — лен, хлопок, шерсть. Также увеличились затраты на изготовление одежды. Это произошло из-за роста инфляции и увеличения стоимости логистики.

Также спрос россиян изменился. Ряд заводов начал использовать экологичные технологии, которые стоят больше. На подорожание повлияли и перебои с транспортировкой материалов из государств-поставщиков.

Алексеев заявил, что за последний год стоимость одежды из натуральных тканей увеличилась на 15-30%. Вещи от премиум-брендов подорожали до 40%. Так продолжится и дальше, если обстановка с сырьем не нормализуется.

