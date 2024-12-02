«ДОМ.РФ»: запущена программа льготных кредитов для подрядчиков, работающих с ИЖС

Для поддержки нового механизма работы счетов эскроу, которые используются при строительстве индивидуальных домов по договорам подряда, ДОМ.РФ на этапе внедрения запустил собственную программу субсидирования кредитов подрядным организациям, сообщает АО «ДОМ.РФ».

Данная программа заключается в льготном кредитовании подрядчиков на строительство частных домов с использованием эскроу по ставке не выше 1% годовых. Возникающие при этом недополученные доходы банков возмещаются по программе, рассказали в АО «ДОМ.РФ».

Всего планируется просубсидировать кредиты на строительство не менее 1 млн кв. м нового индивидуального жилья.

Ранее, в июле 2024 года был принят Федеральный закон о распространении механизма счетов эскроу на строительство индивидуальных домов по договорам подряда. Закон вступит в силу с 1 марта 2025 года. Принятая мера направлена на структурирование частного домостроения и нивелирование финансовых рисков участников рынка, что в конечном счете повысит интерес к сегменту ИЖС со стороны россиян и подрядных организаций.