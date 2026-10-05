«ДомГласс» в Домодедове стала участником проекта «Производительность труда»

Компания «ДомГласс» присоединилась к федеральному проекту «Производительность труда». На предприятии в Домодедове прошло стартовое совещание команды компании с экспертами Регионального центра компетенций Московской области, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Компания «ДомГласс» более 25 лет занимается промышленной переработкой стекла и изготовлением изделий на заказ. Предприятие стало участником федерального проекта «Производительность труда» и провело стартовое совещание со специалистами Регионального центра компетенций (РЦК) Московской области.

Для пилотного потока выбрали процесс обработки прямого стекла-триплекса со сверлением. Команда предприятия совместно с экспертами РЦК проанализирует работу участка и определит возможности для повышения производительности.

Планируется сократить время протекания процесса минимум на 10%, снизить объем незавершенного производства на 5% и увеличить выработку на рабочих местах более чем на 10%. После завершения пилотного этапа полученный опыт планируют распространить на другие производственные процессы предприятия.

Сопровождение экспертов РЦК и обучение сотрудников в рамках проекта бесплатны.

Федеральный проект «Производительность труда» входит в нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика». Для участия необходимо подать заявку на ИТ-платформе Производительность.рф.

Информация о поддержке бизнеса в Московской области доступна на инвестиционном портале региона: https://invest.mosreg.ru/.

В рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» реализуется федеральный проект «Производительность труда». Одно из направлений — улучшение рабочих процессов на самих предприятиях. Эксперты Федерального центра компетенций помогают компаниям сокращать простои и исключать лишние операции.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев запустил в регионе крупное производство, на котором каждый год будут выпускать 200 млн чипов, 110 млн диодов, транзисторов и микросхем. Производственный корпус открыли на заводе «Арсенал», который входит в структуру ГК «Промтех».

«Знаю, что на заводе очень дружная команда, и мне приятно вместе с вами нажать эту символическую кнопку, которая даст старт производству столь важной продукции. Я очень надеюсь, что микроэлектроника станет конкурентоспособной, будет нести в себе что-то новое. Это очень важно всегда, наш президент говорит, что одним из приоритетов России является обеспечение технологического суверенитета. Поэтому мне особенно приятно находиться в кругу тех, кто своими конкретными делами вносит лепту в его достижение. Спасибо вам большое», — сказал глава региона.